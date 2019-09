Video! Anitta fala sobre incêndio na Amazônia e é detonada por índia

Anitta tirou esta quinta-feira, (22) para 'militar' em seu Instagram sobre a importância de conter as queimadas na Amazônia, já que ultimamente muitos internautas estão mais empenhados em apontar culpados através de guerra política, do que efetivamente fazer algo que ajude a resolver o problema.



Pois bem, em determinado momento de seu pronunciamento, eis que a poderosa solta:"Se um indígena chegar agora e pedir pra dormir no meu quarto, eu vou me sentir na obrigação de abrir e falar assim: 'querido entre'. Porque antes de tudo, de chegarem e invadirem o território dos indígenas, eles já estavam lá.", disse a Poderosa.

A fala da funkeira parece não ter agradado uma índia youtuber. Ysani Kalapalo rebateu A nitta chamando a artista de hipócrita: "To fazendo esse vídeo em resposta ao vídeo da Anitta onde ela fala dos povos indígenas. Ela fala mais ou menos que nós, povos indígenas, podemos ir na casa dela e ela vai deixar tranquilo a gente dormir na casa dela. Eu noto uma certa hipocrisia desses artistas que falam da Amazônia de forma superficial sem conhecer a realidade, sem conhecer a causa das queimadas. Então, Anitta, eu espero que você me receba na sua casa e receba indígenas na sua casa, e se você vai cumprir mesmo com a sua fala. Porque assim como você, está cheio de artistas falando que vai fazer pelo índio e chega na hora de fazer não faz porr* nenhuma", disse Ysani.

Confira o vídeo gravado por Ysani abaixo: