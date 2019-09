Anitta faz novo convite para parceria com Joelma e é esnobada

A polêmica envolvendo Anitta e Joelma está longe do fim. Após recusar duetos musicais com a poderosa, a ex-Calypso se negou a participar da Festa Combatchy, que acontece em novembro. Ela receberia para participar do evento.



A própria Anitta fez o convite e Joelma alegou "não ter agenda", mas no site da cantora, não há compromissos marcados para o final do ano.

Nas redes sociais, fãs dizem que, por ser evangélica, Joelma evita a qualquer custo se envolver com Anitta, que é do Candomblé.