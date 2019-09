Confira! Madonna erra nome de Bolsonaro ao fazer apelo pela Amazônia

A floresta amazônica está em chamas há três semanas, e segundo o Inpe, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, a situação atingiu um ponto crítico nos últimos dias. A situação é tão ruim que o órgão acredita que este episódio pode ser irreversível para o patrimônio brasileiro. Após vários famosos se posicionarem, Madonna , também conhecida como a Rainha do Pop, resolveu dar um puxão de orelha no presidente do Brasil, Jair Bolsonaro (PSL), ao falar do assunto. Todavia, a cantora errou o nome do correligionário e acabou viralizando na web.



Em sua conta do Instagram, Madonna chamou o presidente da república de “Borsalino” ao invés de Bolsonaro e arrancou gargalhadas dos internautas, que não perdoaram o deslize e transformaram o equívoco em um apelido oficial. A cantora atualizou a publicação com o nome do presidente escrito corretamente.