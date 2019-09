Filha de Flávia Alessandra protesta fazendo 'yoga' pela Amazônia

A atriz Giulia Costa, filha de Flávia Alessandra, publicou em sua conta no Instagram uma foto praticando yoga em que faz uma declaração indignada com as queimadas na Amazônia e protestou contra as políticas ambientais brasileiras.

Ela fez uma pose, classificada como difícil, e disse que todo seu pensamento foi pela Amazônia. Usando a hastag #PrayForAmazônia disse que aprendeu nas aulas que pratica que algumas tribos indígenas têm pensamentos totalmente diferentes dos nossos. Que nós nos consideramos seres superiores e esquecemos que também somos animais.

“Nessa prática mentalizei todo meu pensamento na nossa Floresta #prayforamazonia. Hoje na minha aula aprendi sobre como algumas tribos indígenas tem um pensamento totalmente oposto ao nosso, egocêntrico, onde nos consideramos superiores a todos os outros seres vivos, quando esquecemos que na verdade também somos animais. E algumas dessas tribos entendem que não somos superiores, mas apenas temos visões de mundo/ culturas diferentes, portanto, somos todos iguais, porque cada ser vivo tem seu poder, seu diferencial, e dependemos uns dos outros. Então, essas tribos entendem que se cortarmos uma árvore quem estará perdendo também somos nós, perdendo seu fruto, seu ar puro, e o que mais você acha que a natureza te traz de coisas boas? Acho que vale essa reflexão de modo de vida que levamos nesse momento tão lamentável e sem volta que estamos passando…”, disse ela na legenda de sua foto.