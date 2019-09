Autodeclarado ex-gay, Ronaldo Ésper assume namoro com modelo

Autodeclarado ex-gay, o estilista consagrado declarou que está namorando uma modelo famosa. Não deu nome, mas falou que era uma modelo de cabelos curtos que já participou do programa da Luciana Gimenez na Rede TV! Usando lingerie.

"Eu faço o que eu posso, eu tenho toda a atenção que é necessária, mas no fim eu sou um solteirão convicto", explicou.

Ronaldo também declarou que se arrepende de não ter tido filhos. “Filhos eu me arrependo de não ter tido. Vamos ver se dá ainda, né? ”, finalizou o estilista.

Em entrevista à revista 'Quem', o estilista disse que sua vida homossexual só aconteceu por conta de uma maldição rogada por uma tia dele e que só vivia aquela vida porque gostava da farra que era viver no mundo gay.

Atualmente Ronaldo frequenta a Igreja Universal do Reino de Deus e diz que não procurou o templo para‘deixar de ser gay’ e sim por outros motivos que o incomodavam na época. “Procurei a Igreja Universal porque eu estava muito mal, passando por uma série de problemas. Mas com o tempo, cheguei à conclusão de que aquilo também me fazia mal”, disse ele.

Sobre a religião ter influenciado a decisão, ele disse que nunca foi forçado a nada dentro da igreja e que chegou a conclusão disso tudo sozinho. “Ninguém me falou para não ser gay. Me fazia mal, eu cheguei à conclusão que não é uma vida boa”, explicou o estilista.

Também revelou que sonha em ter o próprio programa e que seria voltado totalmente para o mundo da moda, com muita bagunça. "Seria uma farra, uma bagunça, pior que o do Chacrinha", contou.