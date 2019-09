Leonardo DiCaprio doa US$ 5 milhões para Amazônia

A Fundação Earth Alliance, presidida pelo ator Leonardo DiCaprio, anunciou, no domingo (25), a doação de US$ 5 milhões para ajudar no combate às queimadas na Amazônia.



Pelo Twitter, a fundação afirmou que criou um fundo de emergência para ajudar a floresta. O objetivo é “concentrar recursos para comunidades indígenas e outros parceiros locais que trabalham para proteger a biodiversidade da Amazônia contra o aumento de incêndios”.

A fundação também está colhendo novas doações com o mesmo objetivo, pelo portal da instituição. Segundo o site, 100% das doações serão imediatamente destinadas ao combate dos incêndios na Amazônia .

Leonardo DiCaprio é conhecido pelo engajamento com a causa ambiental. Desde o aumento das notícias sobre as queimadas no noticiário internacional, o ator vem publicando em suas redes sociais notícias sobre o desenrolar do combate ao fogo.

No Instagram, o ator também divulgou imagens de antigos incêndios na floresta, como fez o presidente francês, Emmanuel Macron, e diversas outras celebridades internacionais.