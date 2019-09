Sensitiva fala que Neymar é acompanhado por entidade de outro mundo

Na manhã desta segunda-feira (26), a sensitiva Érica Dias fez previsões sobre a vida de Neymar. Entre negócios e amor, ela citou desfecho entre ele e Bruna Marquezine e alertou sobre pessoas "falsas e invejosas" na vida do jogador.

"Ele é um menino travesso, brincalhão, que vive em farra, em festa, este é o lado espiritual dele", contou ela para o site "TV Foco". Ainda falando sobre a personalidade do jogador ela disse: "Ele é um menino sonhador, observador, uma pessoa que tem carisma, que não se apega e detesta ficar preso, ele é livre pra voar e odeia, principalmente, ter responsabilidade. Ou seja, ele precisa se encontrar espiritualmente para que ele possa encontrar outra pessoa na vida dele".

Érica concluiu pelas suas previsões que Neymar e Bruna não tem mais volta, mas citou uma nova pessoa na vida do jogador. "Aparecendo uma moça na vida dele. Clara, cabelo castanho, pele clara, uma morena de pele clara", disse a sensitiva.

Em seguida ela explicou porquê os relacionamentos de Neymar não duram. "Mas, os relacionamentos de Neymar não são duradouros simplesmente pelo fato dele se apegar a ninguém. A partir do momento que ele começar a se olhar, espiritualmente falando, começar a olhar pro seu espírito e ver que ele pode muitas coisas conquistar, principalmente o amor e o carinho", explicou.

Érica classificou Neymar como uma pessoa solitária de espirito. "Ele é carente de amor, de pessoas. Ele pode estar rodeado de pessoas, mas ele não se sente bem espiritualmente. O que ele precisa realmente é se encontrar espiritualmente pra que a vida dele ande", disse a sensitiva.

"Desgaste físico e emocional com os problemas que estão vindo e os que ele já está enfrentando. No caminho dele, daqui uns quatro meses, no final dessa estrada, ele vai se deparar com uma pessoa fazendo uma proposta pra ele, é um conhecido dele e o outro que é um desconhecido, uma pessoa que vai entrar na vida dele, cabe a ele tomar decisões", continuou prevendo.

Por fim, Érica pediu para o jogador ter cuidado com pessoas ao seu redor. "Para o ano que vem eu vejo o Neymar fazendo uma aliança, tanto no lado profissional quanto no amoroso. Cuidado com perca de dinheiro, pessoas que você não vê há muito tempo tentando se reaproximar de você, pessoas falsas e invejosas", completou.