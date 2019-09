Gracyanne diz que 'adoraria' interpretar versão feminina de 'Hulk'

Os internautas escolheram Gracyanne Barbosa para interpretar a versão feminina do herói Hulk, da Marvel. Conhecida por seu corpo fitness, a musa comentou no Twitter a repercussão da história.

" Gracyanne Barbosa vai interpretar She Hulk na série do Disney+", escreveu um internauta. "Adoraria", respondeu Gracy. E os fãs da musa adoraram imaginá-la como a heroína da Marvel. Você é perfeita para o papel", disse um. "Não há ninguém no mundo tão adequado quanto ela", elogiou outra.

A Disney+ está produzindo uma série live-action de "She-Hulk". Ainda não há detalhes em relação aos atores da versão ou data de estreia prevista. Jennifer Walters, prima de Bruce Banner, recebe uma transfusão de sangue do cientista após ser baleada por mafiosos. Assim, Jennifer se transforma na She-Hulk e já chegou a integrar os Vingadores, os Defensores e o Quarteto-Fantástico.