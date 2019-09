Luan Santana abre o jogo sobre parceria com Paula Fernandes: 'Brega'

Três meses após o lançamento de "Juntos", parceria de Paula Fernandes e Luan Santana, a canção segue rendendo polêmicas.



Pela primeira vez, o sertanejo abriu o jogo e explicou o porquê não participou da gravação do novo DVD da artista. "Cheguei a falar para ela quando recebi: 'Paula, esse 'shallow now' está soando um pouco diferente, meio ruim. Me soou meio brega assim, sei lá. Soou ruim, não entrou no meu ouvido", contou.

Ele até deu uma nova opção para Paula, que recusou, pois a versão já estava aprovada por Lady Gaga. Uma nova mudança poderia atrasar o lançamento da música.

Por não ter participado da adaptação da letra, Luan gravou a voz dele em um estúdio e respeitou a decisão da cantora.

"É uma questão de fonética, de como soava. Eu senti isso quando recebi a música da Paula, é composição dela. Mas quando a composição é de outra pessoa, a gente fica meio assim de dar pitaco", explicou.