Cléo Pires é chamada de 'gorda' ao publicar foto nas redes sociais

Na noite da última terça-feira, (27), Cleo compartilhou em seu Instagram fotos de uma campanha publicitária trazendo uma mensagem de aceitação. Na legenda a atriz fez um desabafo, mas alguns seguidores comentaram sobre a forma física de Cleo.



"Por muitas vezes, nós, mulheres somos rotuladas. Rotuladas por algo que não somos, por algo que não nos identificamos e por algo que a sociedade empurra goela abaixo. .

Eu mesma já recebi diversos rótulos, um deles é o INCONSTANTE. O fato de eu sempre estar mudando, me redescobrindo, me permitindo não significa que os meus ideais e os meus princípios também mudem. As pessoas só enxergam aquilo que querem enxergar, ninguém está realmente disposto a te conhecer a fundo, por isso é muito mais fácil viver num mundo 'rotulado' Rótulos NUNCA irão me definir! Todas nós temos o direito de mudar, de errar, de questionar, de sermos quem a gente quiser, hoje e sempre!", dizia a legenda da foto.