Anitta revela que já deu em cima de Kevinho, mas levou um 'tocão'

Desde a aproximação de Kevinho e Anitta por causa da parceria na música "Terremoto" que fãs dos cantores torciam para a formação de um casal. E pelo o que parece, não foi por falta de tentativa da cantora. Durante a apresentação do programa "Anitta entrou no grupo", exibido pelo Multishow na última terça-feira, a artista contou que tentou ficar com Kevinho, mas que ele não quis.

"Eu já tentei pegar Kevinho e tomei um 'tocão'. Já dei em cima dele, e não rolou. Fiquei tentando dar em cima dele por horas. Falei até o número do quarto em que eu estava. (...) Talvez o número do quarto estivesse errado", ironizou Anitta .

A cantora que recentemente se pronunciou sobre as queimadas na Amazônia, e ainda questionou Jair Bolsonaro sobre o cancelamento de editais para produções de filme LGBT, falou que já sentiu o "volume" de Kevinho enquanto dançava com ele para a gravação do clipe "Terremoto".

"O Kevinho vem em uma evolução, agora com essa barba... Falando em terremoto, quando eu fui gravar o clipe de 'Terremoto' com ele, que a gente dança juntinho, é um terremoto grandão, viu? Acaba com a cidade. A gente que está interessada capta isso logo. A gente, que está com vontade, sente isso", revelou.