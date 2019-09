Anitta e Pedro Scooby terminam namoro, diz colonista

Anitta e Pedro Scooby estão temporariamente separados. De acordo com a colunista Fábia Oliveira, do Jornal O Dia, a cantora confirmou que se afastou do surfista.

Entretanto, o término não seria definitivo: "Seguimos nos falando todos os dias. Realmente não sabemos se é algo definitivo. Não estou bem de saúde e pedi que me recuperasse sozinha", afirmou Anitta.

Segundo a colunista, Pedro Scooby nega a separação: "Isso é especulação", respondeu. Ao ser questionado por que ele deixou de ir ao lançamento do programa de Anitta no Multishow, mesmo estando em Curicica - bairro próximo -, o surfista disse: "era aniversário da minha mãe".