José Loreto debocha de idosa que pediu para tirar foto

José Loreto está em Fortaleza e, na sexta-feira, (31), deu um show de antipatia numa barraca de praia chamada Órbita Blue, que fica na badalada Praia do Futuro. Uma senhora pediu para tirar uma foto com ele e o ator se recusou: “Eu não sou o Mickey. Você não está na Disney”, respondeu.

Quem viu a cena ficou chocado com o deboche e falta de empatia. Ou ele acha mesmo que a senhorinha ia confundir uma praia daquela com o Complexo Disney, em Orlando? Melhor do que Mickey, a coluna ia comparar Loreto a um palhaço, mas achou que era sacanagem com os trabalhadores que levam alegria a tantas crianças.