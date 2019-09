Autor de 'Pink e Cérebro' morre aos 68 anos, nos Estados Unidos

Morreu nesta sexta-feira (30) o roteirista Gordon Bressack, nos Estados Unidos. O escritor tinha 68 anos de idade e ficou famoso por escrever o desenho 'Pink e Cerébro', que marcou época nos anos 1990. A causa da morte não foi informada, .mas especula-se que ele passava por problemas de saúde há meses.

Gordon é um dos mais premiados roteiristas de desenhos animados da história, ganhando três vezes o prêmio Emmy Daytime, premiação que reconhece a excelência na programação televisiva americana.

Sua morte foi anunciada pelo filho, o cineasta James Cullen, por meio do Instagram.

Obras

Além da dupla dinâmica que tinha planos mirabolantes para dominar o mundo, Gordon Bressack foi responsável pelo desenho Animaniacs e participou da produção de vários desenhos animados da década de 1980, como ‘Os Smurfs’, ‘Tiny Toon Adventures’, e ‘Garota Supersábia’.

'Pink e Cerébro'. | Foto: Reprodução

Homenagem

Em texto no Instagram o filho do roteirista disse:

As palavras não podem começar a descrever como estou me sentindo agora. Você era meu mentor, meu parceiro de escrita, meu herói, meu melhor amigo, mas acima de tudo, você era meu pai. Sentirei sua falta mais do que você jamais saberá. Eu sabia que esse dia chegaria, mas de alguma maneira sempre pensei que você venceria as probabilidades e viveria para sempre, porque foi isso que você fez, você venceu as probabilidades. Obrigado por tudo que você me ensinou. Obrigado por ser um contador de histórias e instilar um amor por histórias em mim. Obrigado por me fazer assistir filme após filme quando eu era pequeno e me fazer perguntas sobre eles. Obrigado por me dizer que eu seria um cineasta antes mesmo de saber o que isso significava. Você significou o mundo para mim, você sempre o fez e sempre o fará. Sempre serei grato por poder escrever com o melhor escritor que eu já conheci, você, e eu amarei esse filme pelo resto da minha vida. Ironicamente, nós dois estávamos escrevendo essa história sobre esse momento hoje, e mesmo assim nunca contamos a outra. Eu te amo pai, até a lua e de volta. Sempre sentirei sua falta. DESCANSE EM PAZ.

Para aqueles de vocês que leem, meu pai gostava de fazer as pessoas rirem, e sou muito grato por seu legado sobreviver por meio de muitos desenhos animados que ele escreveu e fez. Se você gosta de desenhos animados, assista a um episódio de 'Pinky e o Cérebro' ou ' Animaniacs' e dê uma risada em sua homenagem. Eu sei que é o que ele iria querer.