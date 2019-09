João Kleber afirma que todo mundo tem um lado homossexual

Quem acompanha a carreira de João Kleber sabe que apresentador foi roteirista e imitador. O extinto programa 'Te Vi na Tv' exibido todas as segundas-feiras na RedeTV! no ano de 1999, tinha uma drag queen de cabelos cor de rosa entrevistando celebridades e tomou destaque na televisão com suas roupas espalhafatosas e muito bom humor.

Charlotte Pink, criação de João Kleber, dominou tanto o programa que o apresentador por muitas vezes foi questionado nas ruas se estava com ciúmes da nova colega de cena, sem "ligar" o criador a criatura.

Em entrevista ao Canal do Youtube 'Lisa, Leve e Solta' da apresentadora Lisa Gomes, João comentou sobre as dúvidas que as pessoas tinham sobre sua sexualidade: "falam de tanta gente. Começaram a falar depois que eu fiz a Charlotte. Esse é o lado preconceituoso das pessoas, uma bobagem. A Charlotte foi uma quebra de tabu", relembra.

Quando questionado se já teve alguma experiência homossexual o apresentador nega: "não, nunca, nem garoto e nem troca, troca. Todo mundo tem seu lado homossexual, o meu é de ser lésbica" brinca.