Luana Piovani debocha sobre fim de namoro de Anitta e Pedro Scooby

Terminaram por quê?", essa foi a pergunta que a Luana Piovani mandou para o colunista Leo Dias no último fim de semana por mensagem privada no WhatsApp.

Nesta segunda-feira (2), o jornalista deu detalhes da recente separação de Anitta e Pedro Scooby e, claro, também mostrou a alfinetada da ex do surfista, a atriz Luana Piovani, publicada em suas redes sociais.

"Babado, lá do fim do troço. Tem nem o quê dizer, né? Que horror... Me deu a sensação de que ele falou: 'Olha, só Brasil, essa semana ninguém faz nada, porque a vergonha dessa semana eu quero passar sozinho! Todo mundo avisado?'... Meu Deus do céu, que constrangimento...", debochou Luana Piovani em vídeo.