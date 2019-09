Grazi Massafera e Caio Castro se beijam no aniversário de Luciano Huck

Os atores Caio Castro e Grazi Massafera foram vistos juntos, se beijando e em momentos calientes na festa de aniversário do apresentador Luciano Huck na terça-feira, (3), no Rio de Janeiro, na mansão do apresentador.



Segundo a jornalista Márcia Ferreira do "Notícias da Tv", Grazi Massafera, que é protagonista da novela "Bom Sucesso" e Caio Castro que vive o personagem "Rock" na "Dona do Pedaço", chegaram separados, mas no meio da festa, começaram a se beijar e a se agarrar na frente dos convidados, dentre eles, a grande maioria da Globo.

Ninguém jamais poderia imaginar esse casal, mas é fato que ambos estão solteiros. Enquanto Caio não fala da vida amorosa há anos, sendo o último namoro público com a atriz Maria Casadevall, Grazi terminou recentemente o namoro pela segunda vez com o empresário Patrick Bullus, logo após a separação do ator Cauã Reymond.

A atriz chegou a pedir que os fotógrafos não fizessem fotos dela na saída da festa, porque estava completamente descabelada.

A festa de aniversário do apresentador contou com diversos famosos, dentre eles: Preta Gil, Murilo Benício, Juliana Paes, Rafael Zulu, Thiaguinho e Fernanda Souza.