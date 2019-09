Luana Piovani e Pedro Scooby viajam juntos para Fernando de Noronha

Luana Piovani viajou com Dom, Bem e Liz para Fernando de Noronha. A família vai comemorar o aniversário dos gêmeos e Pedro Scooby, já chegou por lá. "Estamos de volta a nossa casa! Noronha como é bom estar de volta. Última vez que estivemos aqui foi no batizado dos geminhos, dessa vez estão curtindo muito mais. O pai chegou, sábado teremos uma nova festinha de niver e assim vamos levando a vida... sempre gratos, sempre muito gratos. E que o amor se multiplique sempre porque sacrifício pra mãe é rotina", escreveu a apresentadora em seu Instagram, dando uma pequena alfinetada no ex.

Logo depois que Luana fez o post, os fãs começaram a especular uma possível reconciliação do casal. Luana logo descartou a hipótese. "Queria vocês juntos outra vez", escreveu uma fã. "Vai ficar querendo, frô", respondeu Luana.

"Tô achando que o Ofek já foi, hein? Cheiro de recaída?", escreveu outra seguidora, se referindo ao atual namorado de Luana. "Não me conhece nada, né?", respondeu Luana.