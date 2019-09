Grazi Massafera e Caio Castro trocam mensagens 'quentes'

Foram algumas trocas de olhares nos bastidores dos Estúdios Globo até os beijos trocados na pista de dança na festa de aniversário de Luciano Huck, na noite da última terça-feira, (3). Grazi Massafera e Caio Castro , embora nunca tenham contracenado, já se conhecem há alguns anos.

Os dois já trabalharam juntos em alguns eventos, como, por exemplo, no lançamento de uma linha de celular, em 2015. Mas só agora, nos últimos tempos, ambos solteiros, surgiu um clima entre eles.

Grazi Massafera estava em uma salão de beleza trocando mensagens com o ator Caio Castro quando uma moça, que não foi identificada, deu aquela espiadinha no celular da loira e viu que ela estava no maior bate-papo com o galã. Segunda a mulher, as mensagens tinham cunho sexual.



A assessoria de Grazi Massafera disse ao jornalista Leo Dias que não comenta sobre a vida pessoal da atriz.