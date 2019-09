Luan Santana anuncia casamento com Jade Magalhães após 12 anos juntos

Na manhã desta sexta-feira, (6), foi divulgada uma entrevista dada por Luan Santana para a revista "Veja". O cantor revelou que ele e Jade Magalhães vão se casar em breve.

"Vou me casar, enfim. Faz doze anos que estou enrolando a Jade, minha namorada. Quer dizer, doze anos entre idas e vindas: a gente namorou, ficou um tempo separado, voltou, separou de novo. Mas chegou a hora. Poxa, todo mundo só fala nesse casamento", disse o cantor.

Luan disse que pensava em se casar há um tempo, e admitiu que desde 2013 falava com a amada sobre matrimônio, mas nenhum dos dois gostaria de ter uma cerimônia tradicional. Segundo Fábia Oliveira do jornal "O Dia', em maio, o padre Fábio de Melo compareceu as gravações do DVD de Luan, na ocasião o religioso deu a entender que foi convidado para oficializar a união. "Já estou convidado para celebrar, só preciso ter a data", disse na época.