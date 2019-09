Vídeo: Anitta culpa o irmão por diagnóstico errado de doença

Anitta disse que vai fazer o irmão esclarecer tudo | Foto: Reprodução/Instagram

Depois de fazer um longo desabafo e reclamar das notícias de que estaria com Síndrome do Esgotamento Profissional, também conhecido com Síndrome de Burnout, Anitta descobriu quem deu origem ao "diagnóstico": seu irmão, Renan Machado.



Em novos vídeos no Instagram, a cantora contou que, assim que chegou para gravar seu programa " Anitta Entrou no Grupo", no Multishow, foi informada que a emissora divulgou um comunicado dizendo que ela estava com a doença, autorizada por Renan.

"Cheguei aqui no Multishow tomando um esporro. Descobri que quem mandou essa nota sobre essa minha doença foi o próprio Multishow a mando do meu irmão. Assim que ele voltar de férias vou pedir para ele explicar pra gente os laudos médicos, de onde surgiram as decisões. Eu fiz uns Stories hoje dando um baile que eu vi no Instagram que estava com não sei o que. Dei o baile e vim viver. Aí o Victor [Sarro] falou 'vi seus Stories, você sabe que foi seu irmão, né?", disse ela.

Em tom de brincadeira, Anitta disse que vai fazer o irmão esclarecer tudo. "Meu irmão tá de férias e assim que ele voltar a gente coloca ele aqui para explicar pra gente", continuou.