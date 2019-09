Muso diz que fãs querem tirar foto do seu bumbum de 116 cm

Rio de Janeiro - Por onde passa, Fábio Alves acaba chamando atenção por causa de uma parte do seu corpo: o bumbum. Também pudera, o muso da Porto da Pedra, escola de samba que participa do Carnaval do Rio de Janeiro, tem 116 cm de quadril.



"Não ligo de olharem. O que me incomoda às vezes é alguém estar cochichando e apontando pra mim com outra pessoa e falando da minha bunda como se eu não estivesse presente no local", avisa.

Por onde passa, Fábio Alves acaba chamando atenção. | Foto: Fabio Ferreira

Fábio também revela que os seus fãs acabam pedindo para tirar fotos, mas focando em seu bumbum.

"Parece que querem tirar foto de uma outra pessoa e não de mim. Querem tirar foto comigo de costas visando o bumbum ", contou.

Além de desfilar na Sapucaí como muso da Porto da Pedra e rei de Bateria do Bloco Bafo da Onça, Fábio também sairá de muso em Vitória, Espirito Santo, com a MUG, escola de samba do grupo Especial e atual campeã do carnaval de lá.