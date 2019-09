Alok e Romana anuncia nome diferente que escolheu para o filho

Nesta terça-feira,(10), a estudante de medicina Romana Novais usou seu perfil na internet para anunciar uma novidade muito aguardada pelos seguidores: o nome do filho que ela está esperando, fruto de seu relacionamento com o DJ Alok .

“Já havíamos pensando no nome dele desde o ano passado quando eu imaginei a possibilidade dele estar a caminho. Apesar do significado ser lindo, para ser sincera, naquela época escolhi mais por ser um nome diferente, em sânscrito para combinar com o nome do Alok e por estar ligado à natureza... Mas filho, só agora que você realmente veio que entendemos porque que o seu nome faz tanto sentido. RAVI, você carrega a simbologia do sol e reflete, portanto, a luz, o poder... E é exatamente isso! Te sentimos desde quando você só estava nos planos de Deus, e foi forte e chegou para mostrar que, por mais que exista dias cinzentos, o sol sempre aparece”, escreveu a mamãe coruja em sua conta no Instagram.

A futura médica está se aproximando do quinto mês de gestação. O anúncio de que Romana está grávida aconteceu em 19 de julho, durante uma apresentação de Alok no evento Tomorrowland, que aconteceu na Bélgica.