Enfermeira de hospital garante que Michael Schumacher está consciente

Considerado um dos maiores pilotos de todos os tempos, Michael Schumacher luta pela vida desde dezembro de 2013, quando sofreu um acidente de esqui, nos Alpes Franceses. De acordo com o jornal francês "Le Parisien", os seus fãs podem ficar animados. Uma enfermeira teria relatado que o alemão está consciente. Ele está internado no hospital Hospital Europeu Georges-Pompidou, em Paris, na França.

"Sim, está no setor no qual trabalho. E te asseguro que ele está consciente", disse a funcionária do hospital a uma confidente, que concedeu entrevista ao diário francês desta quarta-feira, (10).

Schumacher foi internado na última segunda para um tratamento "secreto". Esta seria a terceira vez que o piloto teria sido submetido a uma operação cardiovascular para um procedimento com o professor Philippe Ménasché, pioneiro em terapia celular.

Ainda de acordo com jornal, o heptacampeão de Fórmula 1 tem sido submetido a infusões de células estaminais com o objetivo de obter uma ação anti-inflamatória sistêmica, o que também poderá melhorar a função cerebral. No entanto, o tratamento seria totalmente experimental. O médico e a alta cúpula do hospital não confirmam nem negam as informações sobre o tratamento do alemão, de 50 anos.