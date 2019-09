Atriz Rita Guedes sofre grave acidente de carro no Rio de Janeiro

Rita Guedes sofreu um acidente de carro na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro , na tarde do último domingo, (8). O fato teria acontecido após uma van em alta velocidade colidir com a lateral do automóvel da atriz, informou o colunista Flávio Ricco. O carro de Rita teve perda total com impacto.

Segundo assessora de imprensa da atriz, apesar do susto, ela passa bem. "Foi um acidente bastante sério, mas graças a Deus estou fora de perigo. Por ordem médica, estou em repouso em casa", comunicou Rita através da assessoria .

Inicialmente, a atriz foi levada pelo Corpo de Bombeiros para o Hospital Lourenço Jorge e depois transferida para o Hospital Barra D'Or, na Zona Oeste do Rio, onde ficou internada na CTI por conta da batida na cabeça. Ela recebeu alta na terça-feira (10).