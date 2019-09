A Dona do Pedaço: Josiane pede dinheiro emprestado para comer

Josiane (Agatha Moreira), que tomou sem piedade toda a fortuna de Maria da Paz (Juliana Paes), está colhendo o que plantou. Em " A Dona do Pedaço ", a garota ficou sem a fortuna investida nos diamantes e nem para comida tem dinheiro. Resta à menina arrogante recorrer a Ellen (Rosane Gofman).

"Tem muita gente trabalhando aqui. O supermercado do mês está certo, porque eu comprei muita coisa, tem estoque. Mas a feira, sabe como é, semanal. E até hoje não fizemos feira, supermercado de verduras, carne... sinceramente, só tem pro jantar de hoje", explica a secretária.

Sem cerimônia, Josiane pergunta a Ellen se ela tem economias guardadas e escuta um "sim" da governanta, que agradece a preocupação da patroa.

Josiane, no entanto, mostra que não está nem aí para Ellen e, na cara dura, lhe pede emprestado o dinheiro da feira: "Não me preocupei com você, exatamente. Me empresta pra fazer a feira?"