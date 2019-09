A dona do Pedaço: Agno se consola com Leandro após levar fora de Rock

Cansado de levar fora de Rock (Caio Castro), Agno (Malvino Salvador) encontrará uma maneira de esquecer o lutador. Nos próximos capítulos de " A Dona do Pedaço ", o empresário cederá às investidas de Leandro (Guilherme Leicam) e se consolará nos braços do ex-justiceiro.



De acordo com o site "Notícias da TV", Rock incentivará Leandro a investir em Agno. "Eu sei o que tá rolando no seu coração. É de verdade. Dá uma força pra ele. A força que eu não posso dar. Se você gosta do Agno, é hoje que ele tá precisando de alguém", dirá.

Com isso, Leandro vai pedir uma chance ao empresário. "Eu perdi todas as esperanças. Estou precisando de conforto. O Rock conheceu outra garota. Eu pensei que depois da Fabiana haveria uma brecha, uma possibilidade. Mas ele me disse que não há. Eu preciso sair dessa".

Os dois, então, irão se abraçar e marcar o início do relacionamento. No capítulo seguinte, o novo casal irá a um restaurante comemorar, é quando Leandro pergunta se Agno está feliz. "Mais feliz do que pensava. Quando o Rock disse que não queria saber de mim foi um baque. Mas foi bom, ele me tirou as esperanças. E eu enxerguei você", explica Agno.