Neymar dedica gol para a ex-namorada durante jogo do PSG

Ao fazer um gol pelo Paris Saint-Germant nesse sábado (14), o jogador de futebol Neymar Jr homenageou a a ex-namorada, a digital influencer Carol Dantas.

Durante a partida do time francês contra o RC Strasbourg, o atleta dedicou o seu gol para o nascimento do segundo filho dela, Valentin, fruto do casamento com Vinícius Martinez.

Após um o golaço de bicicleta, Neymar pegou a bola, colocou embaixo da camiseta e fez o sinal de uma mamadeira na boca com a mão. A celebração repercutiu pelo mundo, encantando o público. Nas redes sociais, Neymar compartilhou um vídeo do momento. “Deus é bom o tempo todo”, disse ele na legenda, e completou: "Muita saúde pro Valentin!".

Carol deu à luz Valentin na manhã deste sábado em uma maternidade de São Paulo.

O pequeno Davi Lucca, 8, filho do ex-casal, já conheceu o irmão e até surgiu com ele no colo após o nascimento.