Jojo Todynho desmente Scooby e dá a sua versão de encontro com Anitta

Após o surfista Pedro Scooby utilizar o Instagram para contar que encontrou a cantora Anitta, sua ex-namorada, em uma festa no domingo (15) e a amiga dela, a funkeira Jojo Todynho, pediu para que ele se afastasse delas e que as duas teriam se escondido na cozinha da casa noturna para evitar encontrá-lo, Jojo também recorreu à rede social para contar sua versão da história.

“As pessoas vão para a internet e repostam, falam o que querem, e só não falam a verdade, não é?”, começou ela. “Eu tenho um carinho enorme pelo Pedro, o conheci na festa de Carol Sampaio. Me tratou maravilhosamente bem, não tenho o que dizer dele. A única coisa que pedi foi para que ele virasse, porque ele estava virado para onde a gente estava o tempo todo. E tudo o que era conversado, ficava apontando. Ele pode confirmar isso. Eu falei: ‘Amigo, tem como você ficar de costas?’ Porque estava chato, toda hora um vinha e falava: ‘E o Pedro, não sei o que’, ‘E o Pedro, não sei o que lá’. Então eu fui até ele e falei com ele, diretamente, para parar de gracinha”, disse ela.

“É muito fácil as pessoas irem para a internet e falarem o que não sabem. Ninguém estava lá, não sabem da história! Muito fácil pagar de bonzinho, de bom moço.(…) Gente, não se iludam não, que vocês não sabem da missa um terço. Não entrem em uma briga que não é de vocês. Eu não me meti em nada, apenas pedi para ele se virar, porque estava constrangedor”, continuou Jojo.

“O que eu sei da história – Pedro, eu adoro você -, mas o que eu sei, o que eu li no whatsapp é que este término começou desde o Criança Esperança. E você: ‘Não’, ‘não’. Até que a hora que ela falou: ‘Não quero mais, acabou’. Ela não terminou com você por Whatsapp. Ela estava há três dias tentando. Então, já que você quer aparecer e contou um fato que aconteceu ontem desnecessário, bote a real aí no Instagram. Está sem gente para conversar? Que isso, falei com você no Whatsapp cedo. Eu printo e coloco aqui, que não tenho nada a esconder de ninguém. Não vivo mascarada”, finalizou a funkeira.