Câmera filma garoto fantasma correndo durante madrugada; veja vídeo

Uma câmera de segurança de uma casa nos Estados Unidos captou imagens de um vulto que parece ser uma pessoa correndo dentro de uma casa nos Estados Unidos. As informações são do Portal Mirror. A gravação mostra uma sala de estar com um gato sentado no meio do local. No entanto, do lado direito da tela, uma sombra misteriosa surge e parece “correr” pelo cômodo, o que sugere ser um 'fantasma'.

O vídeo foi postado pelo internauta Joel Nolan, que escreveu: “No dia 8 de agosto, às 00h54 da madrugada, nossa câmera de segurança capturou um visitante estranho caminhando pela nossa cozinha.Alguns dizem se tratar de um garoto. Outros dizem que é um garoto, uma menina e o cachorro deles”, completou Joel.

O vídeo tornou-se viral e foi assistido milhares de vezes. Veja o vídeo:

