Anitta e Gabigol juntos? Descubra

Menos de um mês após confirmar o término do namoro com o surfista Pedro Scooby, Anitta pode ter engatado um novo romance. Desta vez com o jogador do Flamengo Gabigol. O rapaz tem sido visto com frequência na casa da Poderosa.

Segundo a colunista Fábia Oliveira, do Jornal O DIA, a cantora fez uma festinha em sua casa depois de apresentar o 'Anitta Entrou no Grupo', no Multishow, e chamou toda sua equipe. Ela também convidou empresário Biel Maciel, seu amigo e sócio do Vitrinni Lounge, boate que ela esteve no domingo. Biel estava jantando com Gabigol e, depois, os dois foram.

Os internautas começaram a levantar suspeitas sobre o romance dos dois quando David Brazil publicou um vídeo em seu Instagram Stories de Gabigol na casa de Anitta e logo depois apagou as imagens.

Ainda segundo a colunista, David disse que apagou o vídeo porque recebeu mensagens dos internautas perguntando o que o jogador estava fazendo na casa da Poderosa se ele tinha que treinar cedo.

Vale lembrar que Gabigol tinha assumido a volta de seu namoro com Rafaella Santos, irmã de Neymar, no fim de agosto. No entanto, Rafaella apagou fotos ao lado do jogador de seu Instagram.