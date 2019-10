Ex-jogador diz que Madonna ofereceu R$ 82 milhões para engravidá-la

Nesta quinta-feira (19), Dennis Rodman, ex-jogador de basquete, foi o convidado do programa "The Breakfast Club", programa da rádio americana Power. Durante o papo, o atleta falou sobre o relacionamento que teve com Madonna, em 1993, e revelou que a cantora teria lhe oferecido a quantia de US$ 20 milhões, cerca de R$ 82 milhões, para que ele a engravidasse.



À época, Dennis Rodman estava em Las Vegas e Madonna em Los Angeles. Segundo ele, a cantora o ligou para que ele pegasse um jatinho e fosse dormir com ela. Porém, antes dele pegar o voo, a conversa sobre gestação acabou tomando rumos financeiros.

“Ela disse: 'Dennis, você sabe que estou ovulando'”, disse Rodman, que então lembrou que questionou a cantora. "Eu disse: 'O que é isso?' Eu estava tentando transar com ela, entende?".

Aos apresentadores da rádio, Dennis deu mais detalhes. "Ela me disse que, se eu a engravidasse , ela me pagaria US$ 20 milhões", comentou ele, que completou: "Isso se a criança nascesse".

Após dormir com a cantora, Rodman retornou a Las Vegas, onde teria um jogo. Madonna ainda não se posicionou sobre o assunto, mas até o momento ela e Dennis não compartilham nenhum filho.