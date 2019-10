Após fora em Anitta, Kevinho revela interesse em outras famosas

O funkeiro Kevinho revelou que ficaria com Bruna Marquezine e Sasha Meneghel durante uma entrevista a Rodrigo Faro neste domingo (22). O apresentador fez uma brincadeira com o cantor, que deveria falar se tinha interesse em se relacionar com algumas famosas. Kevinho também explicou o fora que deu em Anitta.

Inspirado na música do funkeiro Uma Nora Pra Cada Dia, o apresentador da Record propôs um jogo em que mostrou uma série de fotos de celebridades. Kevinho tinha que responder se gostaria ou não de apresentá-las à sua mãe.

Solteiro após terminar o relacionamento de dois anos com a influencer Flavia Pavanelli, o cantor de 21 anos ainda afirmou que não faz o tipo pegador como no clipe de suas canções.

"É um personagem, tem nada a ver comigo. Eu sou para casar", disse. "Vamos arrumar uma nora para dona Sueli [mãe do cantor]", anunciou Faro antes de começar a brincadeira. A primeira famosa do jogo foi Bruna Marquezine. "Acho ela bonita. Acho ela gata", respondeu o cantor.

O apresentador perguntou como ele faria para chegar na atriz da Globo. "Gata, minha mãe tem uma nora pra cada dia, mas eu queria muito mudar isso", brincou Kevinho.

Em seguida, Faro mostrou a foto de Maisa Silva. "Cresceu né? Eu admiro muito ela, minha amiga de verdade. Mas ela não, porque tenho carinho de amizade mesmo", contou o entrevistado.

Sasha Meneghel foi a próxima vítima. "Eu desenrolava, hein", afirmou o cantor. Questionado se ficaria com Jojo Toddynho, Kevinho riu e disse que fica só na amizade.

O funkeiro também explicou a história de que deu um fora em Anitta. A cantora revelou que deu em cima do colega após a gravação do clipe de Terremoto, parceria entre os dois. "Eu sou tão lento para essas coisas que se ela falou, nem percebi", tentou desconversar o entrevistado. Kevinho afirmou que achou que a amiga estava brincando e não levou a cantada a sério.

Rodrigo Faro perguntou se algo mudou na relação dos dois depois que a funkeira revelou o interesse nele. O cantor negou e insistiu que eles são só amigos.

"A gente se fala só no profissional. Sobre música, sobre a carreira internacional. Ela está me ajudando demais", encerrou. Kevinho participou do quadro De Volta ao Passado, na Hora do Faro, da Record. Ele contou sobre as dificuldades que enfrentou antes da fama.

O programa mostrou o apartamento em que o funkeiro vive atualmente e a casa que ele passou a infância em Campinas, interior de São Paulo.