Anitta é massacrada por amiga e faz triste confissão sobre a cantora

Segundo a coluna de Fábia Oliveira, uma ex-amiga da cantora afirmou que ela gosta de criar confusão e não é confiável. Essa ex-amiga, segundo a colunista é uma pessoa importante e que ajudou Anitta no início da carreira.

Em seis anos de carreira, só teve uma coisa que Anitta conquistou mais do que sucesso: inimizades. É relevante a quantidade de brigas que a cantora arranjou durante a curta trajetória. De problemas legais com ex-empresária a fofocas que destruíram amizades, Anitta não passou muito tempo longe de uma encrenca desde que surgiu.

Essas histórias dos bastidores de uma das cantoras mais festejadas do Brasil na década estão presentes na biografia Furacão Anitta (Ediouro), escrita por Leo Dias. Embora abordadas com a intenção de limpar a imagem da cantora e sempre colocá-la no papel de vítima, o texto do apresentador do SBT tem efeito contrário: afinal, é impossível que, após se desentender com tantas pessoas, Anitta nunca esteja errada, como sugere Leo Dias.

Relembre as brigas da poderosa

Um das mais marcantes desavenças entre Anitta e outro famoso envolveu seu fiel escudeiro e apadrinhado Nego do Borel. Foi ele quem disse à funkeira que Simaria, com quem gravou o hit Loka, estaria espalhando boatos pelas costas da amiga. "Aquilo machucou muito a funkeira. Antes do quiprocó, a 'coleguinha' estava em depressão, e Anitta ofereceu ajuda, já que também havia passado pelo mesmo problema”, diz o livro, que não se importa em explicar como Nego saberia disso.

Anitta brigou com Simaria no PrE^mio Multishow | Foto: Divulgação

As duas acabaram se desentendendo durante o Prêmio Multishow 2017, quando Simaria teria pedido para Anitta ajudar a divulgar uma música da dupla que faz com a irmã Simone nas redes sociais, o que a funkeira ignorou. "Simaria enquadrou Anitta, reclamando que ela não a respondia. A carioca alegou estar sem tempo, com a agenda cheia. A resposta ofendeu a sertaneja, que se autointitulou 'a cantora mais estourada do Brasil' naquele momento. 'E mesmo assim eu consigo dar atenção a todo mundo'", escreveu o colunista.

Outra amiga foi pivô de um desentendimento entre Anitta, Preta Gil e Pabllo Vittar. Dessa vez, a responsável foi Jojo Toddynho. Ao sair para tomar cerveja com Gominho, ela teria olhado o celular do humorista sem a permissão dele e visto que Preta falava mal de Anitta e era endossada por Pabllo Vittar. "Tudo era motivo de crítica. Nem mesmo os cachorros escapavam dos comentários ácidos. Jojo ficou chocada e, claro, contou tudo para a tutora, fazendo azedar de vez a relação de Anitta com o trio Gominho, Vittar e a filha de Gilberto Gil", diz o trecho.

Jojo Toddynho foi o pivô da briga de Anitta com Pabllo Vittar | Foto: Divulgação

Mesmo após esse episódio, as duas foram ao aniversário de Anitta, que as criticou ao vivo, em cima do palco montado para a festa, em abril de 2018. "Infelizmente ainda tem um povo aqui que a gente tem que chamar pra festa para não dar merda. Caso contrário, se volta contra a gente. Tem um povo que está aqui que não gosta de mim, só finge que gosta. Se divirtam também. Se Deus quiser, um dia eu não vou mais precisar mais chamar vocês", disse ela em tom de indireta.