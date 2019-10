Sandy e Junior recebem caderno com centenas de mensagens de fãs

Os três fãs de Sandy e Junior que estão rodando o Brasil para ver todos os shows da dupla fizeram uma surpresa para eles. Escolhidos para entrar no camarim de Belém, no Pará, os amigos cariocas Erica Fagundes, Léo Torres e Raffa Lima presentearam Sandy e Junior com um caderno com centenas de mensagens enviadas por fãs do Brasil inteiro. Aliás, havia também algumas mensagens de fãs que vivem em outros países.

O "trio", como é conhecido, teve a ideia assim que Sandy e Junior anunciaram, via Instagram, a escolha deles para visitá-los no camarim. Os outros fãs tiveram apenas 24 horas para enviarem as mensagens e mesmo assim eles receberam centenas delas. Sandy e Junior ficaram muito felizes com o presente e gravaram um vídeo em agradecimento a todo mundo que participou.

Erica, Léo e Raffa estão desde julho viajando para ver todos os shows no Brasil. São 16 apresentações em 11 cidades ao todo. Eles filmam tudo e mostram os bastidores no Instagram e na websérie "Eu Vou Com Sandy e Junior" no Youtube. Fãs do Brasil inteiro estão atentos ao conteúdo do trio. Até a mãe da dupla já disse que confere tudo. No camarim, Sandy brincou que eles estão ficando famosos. Já são 22,6 mil seguidores no Instagram, acompanhando todas as aventuras deles, que estão gastando cerca de R$ 50 mil no total para viver esse momento em sua totalidade.

*Com informações da assessoria