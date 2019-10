MC Loma e Melody trocam farpas na web sobre aparência e carreira

Um mal entendido causou uma troca de farpas entre MC Loma e Melody nas redes sociais. A dona do hit "Envolvimento" criticou uma garota que "ama chamar a atenção e até o cabelo está pintando". Melody, que pintou recentemente os cabelos de vermelho, não gostou nada da frase, pegou a indireta, e criticou a aparência de Loma.

"Fulana falando que pintei o cabelo para aparecer. Ela é tão feia que nem se pintar toda vai dar jeito na cara de saracura dela. E por falar em faltar aula, como vai a ex carreira depois que foi 'brecada' (interrompida) por faltar na escola?", rebateu Melody no Instagram, relembrando a decisão judicial que impediu MC Loma de fazer shows pelo mau desempenho na escola.

MC Loma entrou nas provocações e também criticou o desempenho escolar de Melody e a falta de sucesso profissional.

"Você entende do assunto. Como está indo sua carreira também? Sua ex carreira, se é assim que posso chamar (risos). Por que nem começou, né? Não chegou a ser uma carreira. E vou aprender a fazer música sim. Só estou com uma dúvida: Você quer uma música como 'Envolvimento' que foi hit do carnaval? Ou uma mais básica, como 'Paralisa', 'Na vibe', 'Treme treme'?", disse Loma, citando outras músicas de sua discografia.

Disposta a dar um fim na troca de acusações, MC Loma fez uma sequência de vídeos dizendo que a indireta tinha sido para uma garota da escola, e não para Melody. Porém, não escondeu a chateação com a ex-amiga.

"Postei essa indireta para a menina da escola que estava falando mal da outra. Aí a outra (Melody) postou isso, sendo que a indireta nem foi para ela. Achei ofensivo. Mas se a carapuça serviu, meu amor, não posso fazer nada. A indireta não foi para ela e ela estava me ofendendo. Respondi a altura, porque se ela é ruim, eu sou pior. Não gosto disso de biscoito, nunca na minha carreira eu subi falando mal das pessoas. Se antes ela me chamava para fazer música, porque ela não veio no direct me perguntar se a frase era para ela?", criticou Loma.