Gretchen diz que Van Damme fingiu ‘estar excitado’ durante dança em tv

Gretchen foi convidada do canal de Giovanna Ewbank no Youtube e participou de uma brincadeira onde teve que relembrar encontros com alguns famosos. Um deles foi o ator Jean Claude Van Damme.

Com o ator americano, a cantora protagonizou uma cena constrangedora no palco do Domingo Legal, no SBT, ainda apresentado por Gugu Liberato na época. "Pelo amor de Deus... É proibido em entrevista”, disse Gretchen , quando ouviu o nome dele.

Gretchen relembrou e explicou o episódio na época.“Ele insinuou que tinha ficado excitado enquanto eu estava dançando do lado dele. Só que ele mentiu porque em seguida entrou a propaganda e ele sentou naturalmente. Mas ele tirou o boné, botou na frente... eu tenho um ódio mortal de quando as pessoas falam disso", contou.

Em sua biografia lançada em 2015, ela já tinha falado sobre o incômodo sobre esse fato durante o encontro. "Van Damme era um cara extremamente frio. Tudo o que ele fez no palco do Gugu foi apenas uma encenação... Gugu me provocava para que eu dançasse mais e incendiasse aquele momento. E o Van Damme não deixou por menos, me acompanhando à maneira dele... Ele é um ator mesmo", explicou.