Fila andou? Anitta é só chamego com cobra e cuidador gato na África

Os fãs da poderosa Anitta já estão apostando em um novo romance para a cantora, que se separou recentemente do surfista Pedro Scooby. O motivo foi uma foto agarradinha com o cuidador de animais e galã do Instagram, Dean Schneider, durante viagem pela África do Sul.

Anitta desembarcou na África do Sul, para uns dias de folga e aproveitou para conhecer o clube Hakuna Mipaka, que cuida de animais selvagens feridos. O lugar é um santuário selvagem é comandado pelo cuidador Dean Schneider, bonitão que abandonou o trabalho como consultor financeiro na Suíça e vendeu tudo o que tinha para viver um sonho de cuidar dos animais.

Nesta terça-feira (24), a cantora postou a foto com o Dean no Instagram. Os dois aparecem na imagem enrolados em uma cobra gigante. Na legenda, a poderosa aproveitou para dar um recado: "Temos que amar os animais", escreveu.

Após a visita ao santuário, Anitta apareceu deitada numa cama ao lado de Schneider enquanto brincavam com dois macacos.