Marcos Mion briga com peões: 'Prestem atenção e estudem as regras'

Durante a formação da roça em A Fazenda na noite de segunda-feira (23), Marcos Mion ficou impaciente com os peões. Os participantes têm reclamado sobre as regras do programa, afirmando que não sabiam que não poderiam votar em pessoas que estavam na baia.

“Gente, prestem atenção. Estudem as regras desse programa. Leiam o manual, para vocês não esquecerem das coisas. As regras não mudaram. Relembrando pra ninguém ficar com dúvida: amanhã os roceiros vão disputar a prova do líder. Quem vencer sai da roça e vira fazendeiro. E na quinta o público decide quem continua e quem sai do reality”, explicou o apresentador, em tom mais sério.