Morre aos 59 anos o ator de Karatê Kid

Robert Garrison, conhecido pelo papel de Tommy em Karatê Kid , morreu nesta sexta-feira (27), aos 59 anos. Segundo o TMZ, a cunhada de Garrison confirmou o fato. O ator morreu depois de uma longa internação no hospital por complicações no rim e no fígado.

O ator morreu por complicações no rim e no fígado | Foto: Divulgação

Robert Garrison começou sua carreira como ator em 1977, com um personagem em Invasão dos Extra-Terrestres. Mas, seu primeiro papel importante foi Tommy, em 1984, no longa Karatê Kid: A Hora da Verdade. Ele reprisou o personagem em Karatê Kid 2: A Hora da Verdade Continua.

Recentemente, Garrison esteve na série Cobra Kai, que serve como continuação do filme; ele também participou de MacGyver – Profissão: Perigo e Columbo.