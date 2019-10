Gretchen diz que Thammy se parece com filho de Bolsonaro

Em entrevista ao "Pânico no Rádio", Gretchen afirmou que acredita que Thammy é parecido com o vereador do Rio de Janeiro, Carlos Bolsonaro (PSL).

“Primeiro que eu não sei nem quem é o zero dois”, respondeu a Rainha do Rebolado quando perguntaram se ela achava seu filho parecido com o político. “É o Carluxo”, explicou Daniel Zukerman.

“Gente, é muito parecido. É muito parecido mesmo. Por isso a gente já pode achar que é”, brincou a entrevistada. Gretchen também foi perguntada a respeito do governo de Jair Bolsonaro , mas preferiu não se manifestar sobre o assunto.

Isso não é problema meu. Eu cuido dos memes e você cuida do país", afirmou. Entretanto, a atriz já falou sobre o presidente do Brasil antes. Após Bolsonaro fazer comentários machistas sobre Brigitte Macron, esposa do presidente da França, de feia, Gretchen foi às redes sociais pedir desculpa à primeira-dama francesa.