Grazi Massafera e Caio Castro curtem juntinhos a segunda noite do Rock

Os atores estavam acompanhados de um segurança | Foto: Reprodução

Grazi Massafera e Caio Castro curtiram juntos o segundo dia de Rock in Rio. Usando boné, no meio da multidão, eles assistiram agarradinhos ao show da banda Charlie Brown Jr., no Rock District. A presença dos dois no local, causou burburinho entre os presentes e também na internet, já que algumas fotos e vídeos do "casal" começaram a circular.

O assédio foi grande, mas eles puderam aproveitar momentos românticos. Caio pulou muito ao som das músicas da banda, acompanhado com empolgação pela atriz.



Os atores teriam começado o romance no início de setembro durante a festa de aniversário de Luciano Huck.