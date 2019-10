‘Minha sexualidade não cabe numa gaveta’, diz Gianecchini

Aos 46 anos e no ar como o playboy Régis de A Dona do Pedaço, o ator Reynaldo Gianecchini decidiu abrir o jogo sobre sua sexualidade. O galã, que sempre foi alvo de boatos sobre sua orientação, disse que prefere fugir de rótulos. "Já tive, sim, romances com homens. Mas a sexualidade é muito mais ampla”



Em uma entrevista muito franca para a jornalista Ruth de Aquino, publicada nesse domingo (29) na revista Ela do jornal O Globo. O ator falou sobre carreira, novela, a luta contra o câncer, assédio sexual e também sobre sua própria sexualidade.

Ao ser questionado se já teria transado com homens o ator global respondeu: "Já tive, sim, romances com homens e acho que é esse o momento de dizer isso. Mas nunca me senti obrigado a empunhar bandeira de homossexualidade. O desejo para mim não passa pelo gênero e nem pela idade. Demorei para falar porque isso esbarra sempre no tamanho do preconceito no Brasil. Mas agora é importante reafirmar a liberdade, por mim e por quem enfrenta repressão".

Ao ser perguntado sobre ele estava bem com a sua sexualidade. Giane, deu um recado:

"Primeiro, quero falar para essas pessoas: antes de você achar tão interessante a sexualidade dos outros, dá uma olhadinha na sua. Talvez ela tenha mais nuances do que você pensa. Eu reconheço todas as partes dentro de mim: o homem, a mulher, o gay, o hétero, o bissexual, a criança e o velho. Como dentro de todo mundo. A sexualidade é muito mais ampla e as pessoas são levianas. Querem te encaixar numa gaveta, e eu não consigo, porque a sexualidade é o canal da vida e a minha sexualidade não cabe numa gaveta. Nossas questões e tabus passam por esse canal. Não é à toa que cada um tem seus fetiches, suas particularidades. E não tenho vontade de falar com quem estou transando, não preciso falar. Prezo minha liberdade de não citar nomes e proteger minha privacidade."

Gianecchini também confirmou que as especulações sobre ser gay existem desde quando se relacionava com Marília Gabriela - o ator e apresentadora foram casados de 1999 a 2006.

"Já falavam desde a Marília, amore, eu era casado pra caramba, nunca vi um casamento tão inteiro, a gente vivia realmente uma história a dois de verdade. E já falavam coisas".