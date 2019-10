Briga entre Ludmilla e Anitta? Fãs provocam cantoras que se pronunciam

Em seu disco mais recente, Anitta faz uma bela mistura e colocou Ludmilla e Snoop Dog para cantar com ela em Onda Diferente. A faixa acabou entrando em um medley feito por Ivete Sangalo na noite de domingo (29), no Rock in Rio, e acabou gerando debate na web.



Anitta usou o Twitter para defender Ludmilla e acalmar os fãs, enquanto a própria foi dizer por que não citou Anitta: “a música é minha, eu escrevi ela inteira, e o Snoop a parte em inglês”, ela explicou. A dona do hit Invocada ainda negou qualquer rivalidade com a colega carioca e disse que essa disputa “está ultrapassada”.

Ela foi apoiada por Anitta, que criticou os próprios fãs por atacarem outros artistas: “me incomoda ver vocês atacando outros artistas por minha causa”, escreveu em um tuíte. Na sequência ela ainda pediu aos fãs que deixassem Ludmilla celebrar: “Deixem a Ludmilla comemorar as alegrias profissionais dela. Tá tudo certo”.

“Que emoção ver a rainha Ivete Sangalo e o Rock in Rio todo cantando a minha composição”, escreveu Ludmilla com um vídeo da apresentação de Veveta. Mas os fãs de Anitta não gostaram da cantora não ser citada por Lud e acabaram criando uma grande confusão.