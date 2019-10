Demi Lovato se batiza no Rio Jordão e fala sobre espiritualidade

A cantora Demi Lovato fez uma pulicação surpreendente em seu Instagram nesta semana. A americana, que foi criada com valores cristãos e tem um passado judeu, visitou Israel, país que reúne diversos pontos citados na bíblia e muito importantes para os religiosos.

Ela mostrou para seus fãs que foi batizada no rio Jordão e fez um desabafo: "Eu sou uma cantora americana. Eu fui criada cristã e tenho ancestrais judeus. Quando me ofereceram a incrível oportunidade de visitar lugares que eu já tinha lido sobre na bíblia, eu disse sim. Tem algo absolutamente mágico em Israel. Eu nunca senti tanta espiritualidade e conexão com Deus... algo que eu estava sentindo falta por alguns anos. Espiritualidade é algo tão importante para mim... ser batizada no rio Jordão - mesmo lugar que Jesus foi batizado - Eu nunca me senti tão renovada na minha vida. Essa viagem foi muito importante para o meu bem estar, meu coração, e minha alma. Eu estou grata pelas memórias que fiz e pela oportunidade de encher meu coração com Deus. Obrigada por me receber, Israel."