Veja! Bruna Marquezine é vista aos beijos com irmão de Giovanna Ewbank

Bruna Marquezine foi flagrada aos beijos com o irmão de Giovanna Ewbank, o artista plástico Gian Luca Ewbank, durante o Rock in Rio. Em um vídeo publicado pelo colunista Leo Dias, dá para os ver os dois em clima de romance e trocando chamegos na área vip do evento.

Na tarde de sexta-feira (4), a atriz se irritou com os seus seguidores nas redes sociais. Os fãs de Bruna não gostaram muito que ela esteja de affair com o cunhado de Bruno Gagliasso.

"Mano... Vocês ficam me ironizando, me desrespeitam, criticam cruelmente, criam teorias na cabeça de vocês se baseando em post/like/follow no Instagram e fofocas mentirosas que são divulgadas por fontes bem duvidosas e me julgam por isso, ofendem pessoas que eu amo mais. Aí postam foto elogiando depois, dizendo que me amam. Usa foto minha no user e se diz fã. Que doideira é essa? Na boa...", escreveu a atriz.

Veja o vídeo: