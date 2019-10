Iron Maiden causa polêmica ao abrir show para Scorpions no Rock in Rio

Sexta-feira, (4) foi a noite do Metal do Rock in Rio , com bandas como Sepultura, Slayer e Helloween esquentando os motores para os carros-chefes. Eis que o headliner, o grupo principal da data, subiu ao palco às 21h30: o Iron Maiden. Em vez de encerrar a noite, como costumam fazer os headliners, os britânicos tocaram antes do Scorpions, que se apresentou pra lá da meia-noite e deixou muita gente confusa com o que aconteceu.

As explicações são simples: a organização do Rock in Rio aceitou acatar um pedido do Iron Maiden para tocar mais cedo, e manteve o status de headliner do grupo, uma presença marcante em edições passadas do festival; a causa da exigência foi nada menos que a idade e as condições físicas dos britânicos