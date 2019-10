Briga no Funk? Ludmilla rompe com Anitta definitivamente

O jornalista Léo Dias, do “Fofocalizando”, revelou com exclusividade nesta terça-feira (8), o que está rolando de fato com a música “Onda Diferente”, parceria entre Ludmilla, Anitta, Snoop Dogg e Papatinho. Ele garante que Anitta e Ludmilla

romperam relações de vez, brigando por conta dos direitos autorais da faixa. Em sua coluna, ele publicou que Ludmilla “não quer nunca mais ver Anitta”.



O caso estourou durante o Rock in Rio. Ludmilla se apresentou publicamente como única compositora de “Onda Diferente”, faixa do álbum “Kisses” da Anitta. Os fãs da Anitta não gostaram e a atacaram. Diante da polêmica, a própria Anitta confirmou a informação e disse que seu nome aparecia nos créditos por ter feito parte da “produção e estruturação” da música: “busquei os feats e ajudei o Papato a produzir”. Foi aí que Ludmila descobriu que, ops, o nome da Anitta realmente aparecia nos créditos de “Onda Diferente” no Spotify… e não gostou nada disso.

Ludmilla correu atrás para descobrir o que estava acontecendo. Segundo a cantora, ela escreveu a música sozinha e concordou em ceder 50% dos direitos para o rapper Snoop Dogg uma exigência imposta por ele para gravar a música. Segundo Léo Dias, porém, ao registrar a música, Anitta incluiu seu próprio nome nos créditos. Ludmilla, supostamente, não sabia de nada disso. Ela diz que tem documentos e áudios dos Whatsapp em que os envolvidos garantem que ela é dona de 50% da música. Anitta, por sua vez, diz que tudo foi acordado quando Ludmilla assinou o contrato. Fica a dúvida se a cantora o leu.

A confusão é braba! Ludmilla só vai se pronunciar sobre o assunto por sua assessoria. A Warner Music, gravadora de ambas, também deve se pronunciar sobre a briga interna, que ganhou o grande público. Léo Dias destaca que Anitta bancou todo o clipe de “Onda Diferente”, música que acabou certificada como diamante no Brasil. Ludmilla, por sua vez, está bastante incomodada, porque a música já existia antes de Anitta: ela nunca esteve interessada em dinheiro, tanto que havia lançado a faixa de graça na Internet, diante da falta de interesse e de apoio da gravadora. Ela já se ressentia pela Warner só ter topado a música quando Anitta a abraçou.