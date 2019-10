Bruna Marquezine: 'Já não tenho mais esperanças com homens héteros'

Bruna Marquezine está desiludida com os homens. A atriz fez um desabafo no Twitter ao comentar a separação do rapper Travis Scott e Kylie Jenner.

Tudo começou quando a influencer e escritora Isabela Freitas fez um post com provas sobre uma possível traição do rapper. "Aiiiii nãoooooo. Eu já não tenho nem mais esperanças pra perder em homens héteros", lamentou Bruna Marquezine na postagem.

Vale lembrar que recentemente Bruna Marquezine, que já teve um namoro ioiô com Neymar, foi vista aos beijos com o irmão de Giovanna Ewbank na área VIP do Rock in Rio.