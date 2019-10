Antes de vir a Manaus, Whindersson Nunes anuncia fim de shows

O humorista Whindersson Nunes, que retorna à capital amazonense no dia 16 de novembro com o show "A volta do que não foi", divulgou em suas redes sociais nessa quinta-feira (10) que, após esta turnê, não subirá mais aos palcos. O motivo para tal decisão é que ele não quer deixar para curtir a vida quando for tarde demais.

"Ano passando eu fiquei um mês dentro de um avião, isso aí mesmo, somando todas as horas de voo eu passei quase um mês no ar, eu fui na casa dos meus pais umas 4 vezes, e mais uma vez chega o final do ano e eu falo 'car**** lá acabou?'", começou contando um pouco de sua rotina corrida.

Ele também comentou que sua felicidade não se baseia só, e nem principalmente, no dinheiro: "Muito bom ganhar dinheiro, bom demais, só o filézin viajar, mas eu não quero ter tempo pra curtir só com 60", reclamou da falta de tempo livre.

Após contar como enxerga a vida atualmente, Whindersson anunciou: "Por isso meus cumpades e cumades, anuncio que vou rodar mais um ano com esse show 'A Volta do que não foi' e vou parar, vou me aquietar em casa, ir pra praia, ver minha mãe na hora que eu quiser, me dedicar mais a vocês aqui pela internet, focar no canal!".